Haberler

Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini başkomiser olarak tanıtıp 13 milyon 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası alan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran A.L'nin telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan şüphelilerin, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söylediklerini ve baskı kurarak kendisini yönlendirdiklerini, bunun sonucunda 13 milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını bu kişilere verdiğini beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Köy muhtarı tarlada ölü bulundu!

Köyü karıştıran ölüm! Akşam eve gitmedi, sabah tarlada bulundu
Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti
Gaziosmanpaşa'da sıcak dakikalar! Eşine ateş açtı, iş yerinde kendini rehin aldı

Eşini vurup kendini rehin aldı! Dehşet anları kamerada
Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 60 isim Türkiye'ye getirildi