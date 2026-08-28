Haberler

Hazine Taşınmazı İddiasında 21 Şüpheli Adliyede

Hazine Taşınmazı İddiasında 21 Şüpheli Adliyede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi serbest bırakıldı.

Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilere devredildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kemer ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında Kemer'de hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilerin üzerine geçirildiği iddiası üzerine 25 Ağustos'ta Antalya'nın yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında Kemer İlçe Tapu Müdürü A.K, Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü E.G.K. ve Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı Vekili S.Y'nin de bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlıklarının el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla koruma ve el koyma tedbirleri uygulanmıştı.

Bazı hazine taşınmazları hakkında satışın iptali ve devrin önlenmesine yönelik kayıtlar oluşturulurken, açılan tapu iptal ve tescil davalarında da ihtiyati tedbir kararlarının uygulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi

İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti