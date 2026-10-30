Antalya Manavgat'ta otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunun Ilıca Mahallesi mevkisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Otobüsteki yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, kara yolunda ulaşım normale döndü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-400 kara yolunun Ilıca Mahallesi mevkisinde Murat T'nin kullandığı 07 LOZ 67 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Yusuf Ş. yönetimindeki 07 BNB 358 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, Mustafa Y. idaresindeki 07 N 0290 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada otobüsteki yolcular Made J. (42), Burhan D. (31), Saadet Ö. (48), Havva S. (49), Taha Efe K. (20) ve Rosalie S. (38) hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Olay nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.