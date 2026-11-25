Antalya Manavgat'ta motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştığı kazada hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya Manavgat'ta Seydiler Mahallesi D-400 kara yolunda otomobille motosiklet çarpıştı; kazada yaralanan 78 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.E'nin kullandığı 34 RHP 402 plakalı otomobil, Seydiler Mahallesi D-400 kara yolunda, Muhammet Kara (78) yönetimindeki 07 LJS 10 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA