Antalya Manavgat'ta kamyonun çarptığı otomobil pikaba çarptı, 2 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta kamyonun çarptığı otomobil pikaba çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, otomobilin de önündeki pikaba çarpması sonucu yaralanan 2 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya-Manavgat kara yolunda seyreden Hamza B. idaresindeki 01 AZ 483 plakalı kamyon, Süral Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Igor E'nin kullandığı 07 BGE 001 plakalı otomobile, otomobil de önündeki Mustafa Ö. yönetimindeki 07 LD 778 plakalı pikaba çarptı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı Aleksey Kornilov ile pikaptaki Fatma Öcal yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.