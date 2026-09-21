Antalya Kumluca Toptaş Mahallesi'nde ev yangını yarım saatte söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Toptaş Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiyesi, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonunda söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis tarafından inceleme yapıldı.

Kaynak: AA