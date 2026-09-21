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Antalya Kumluca Toptaş Mahallesi'nde ev yangını yarım saatte söndürüldü

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Antalya Kumluca Toptaş Mahallesi'nde ev yangını yarım saatte söndürüldü
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Antalya'nın Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu, polis çıkış sebebini belirlemek için inceleme yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Toptaş Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiyesi, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonunda söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis tarafından inceleme yapıldı.

Kaynak: AA
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