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Antalya Kumluca'daki orman yangınının enerjisi düşürüldü

Antalya Kumluca'daki orman yangınının enerjisi düşürüldü
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü. Yoğun çalışmalar sonunda yangının enerjisi düşürüldü. Günün ilk ışıklarıyla hava müdahalesinin yeniden başladığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yerleşim yerleri ve seraların da bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Yangının yaklaştığı Güzören Mahallesi'nin boşaltılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması için çalışma yaptı. Alevlere teslim olan 10'a yakın ev zarar gördü. Havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve uçaklarla müdahale dururken, kara ekipleri sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Kuvvetli rüzgarın etkisini azalttığı bölgede yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü.

Günün aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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