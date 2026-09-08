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Antalya Kumluca'da orman yangını

Antalya Kumluca'da orman yangını
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevresinde yerleşim yerlerinin de bulunduğu yangın bölgesinde alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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