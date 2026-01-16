Haberler

Mehmet Nuri Ersoy: "Antalya'yı Arkeolojisi, Müzeleri ve Ören Yerleriyle Dört Mevsim Kültür Turizminin Merkezi Haline Getiriyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın kültürel mirasını ve arkeolojik zenginliklerini ön plana çıkararak dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. 2025 yılı verilerine göre, Antalya'da toplam 17,5 milyon ziyaretçi ağırlanacak.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Antalya'yı yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; arkeolojisi, müzeleri ve ören yerleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getiriyoruz. Attığımız adımların karşılığını hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde net biçimde görüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un "arkeolojide altın çağ" yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025 yılında 3 milyon 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 2025 yılında Antalya genelinde toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı.

Bakan Ersoy, çalışmalara ilişkin, "Antalya'yı yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; arkeolojisi, müzeleri ve ören yerleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getiriyoruz. Attığımız adımların karşılığını hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde net biçimde görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde Antalya genelinde 24 farklı noktada arkeolojik kazı ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütüldü. Kazı, restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla kültürel mirasın korunması, alanların nitelikli biçimde ziyaretçilere sunulması ve tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Side Müzesi en çok ilgi gören mekanlar arasında yer aldı

2025 yılı verilerine göre müzeler arasında Aziz Nikolaos Kilisesi 198 bin ziyaretçiyle öne çıkarken, Side Müzesi de en çok ilgi gören mekanlardan oldu. Ören yerlerinde ise Phaselis Antik Kenti 481 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Patara ve Olympos ören yerleri de yıl boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

Özellikle sezon sonu döneminde kültür turizmine yönelik ilginin yüksek seyrettiği Antalya'da, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı; bu doğrultuda 2026 yılına yönelik planlama ve hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına başlandı

Aspendos, Perge ve Phaselis başta olmak üzere birçok ören yerinde karşılama merkezleri, çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri hayata geçirildi. Bu çalışmalarla alan yönetimi, güvenlik ve ziyaretçi yönlendirme süreçleri güçlendirilirken, kültür varlıklarının korunmasıyla birlikte ziyaretçi deneyiminin daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kemer Idyros Antik Kenti'nde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına da başlandı.

Bazı ören yerlerinde uygulanan gece müzeciliği kapsamında ziyaret saatleri genişletilerek kültür turizminin günün tamamına yayılması sağlandı. Özellikle Side Antik Kenti'nde hayata geçirilen düzenlemelerle ziyaretçiler gece müzeciliği deneyimine büyük ilgi gösterdi. 2026 yılında gece müzeciliğinin farklı yerlerle genişletilmesi planlandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı