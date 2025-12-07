Haberler

İstilacı istiridye ve midyeler, yerli deniz kestanelerinin yerini aldı

Kızıldeniz üzerinden gelen istilacı istiridye ve midye türleri, Antalya Körfezi'ndeki yerli deniz kestanelerinin yerini aldı. Uzmanlar, bu durumu deniz ekosistemine ciddi zarar veren bir değişim olarak değerlendiriyor.

ANTALYA Körfezi'ne Kızıldeniz üzerinden gelen istilacı türlerden istiridye ve midye türleri, yerli deniz kestanesi türlerinin yerini aldı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Yok olan deniz kestanelerinin yerini bu istilacı türler aldı. Bir yer değiştirme oldu" dedi.

Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu her geçen gün artıyor. İstilacı türler arasında yer alan türlerin birçoğu, yerli deniz popülasyonunun yaşam alanlarını baskılıyor. İstilacı türler olarak bilinen balıkların haricinde son zamanlarda Akdeniz'de istilacı istiridye ve midye türlerinin de popülasyonu artıyor. Antalya Körfezi'ndeki kayalıklarda bulunan deniz kestanelerinin yerini ise şimdilerde istilacı istiridye ve midye türleri aldı. Konyaaltı Sahili'nde su altında çekilen görüntülerde istilacı türlerin kayalıklarda olduğu, birçok noktayı kapladığı görüldü.

BALIKÇILARA DA ZARAR VERİYOR

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kayalıklarda yer edinen türlerin balıkçılara da zarar verdiğini belirterek, "İstilacı türler dediğimizde aklımıza hep balıklar geliyor. Ancak Kızıldeniz'den Akdeniz'e sadece balıklar geçmedi. Antalya Körfezi'nde istilacı istiridye ve midyeleri de görmeye başladık. Yine aynı yerlerde kayaların üzerinde pasifik midyesi dediğimiz midyeler de var. Bunlar eskiden Antalya'daki kayalıklarda yoktu. Bunlar oralara kendileri yerleşip doldurdu. Balıkçımız eskiden o kayaların üzerine ağını atar, insanlar kayaların üzerine basabilirdi. Şimdi o kayaların üzerine ağ atılamıyor. Bu midye ve istiridyelerden dolayı bu ağlar olduğu gibi yapışıyor ve parçalanıyor" dedi.

İstilacı türlerin çok kısa sürede yayıldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Kaya olmasına gerek yok. Yumruk kadar büyüklükte bir taşın üstüne bile tutunuyorlar. Yüzen kişiler bu kayalıklara temas ettiğinde, temas ettiği yeri kesiyor. Bu türler balıkçı tekneleri ve gemilerin de altına tutunuyor. Tekne bakım masraflarını ve yakıt tüketimini artırıyor. Eskiden bu kayaların üzerinde yerli deniz kestanelerimiz vardı. Bunlar birden yok oldu. Yok olan deniz kestanelerinin yerini istilacı türler aldı. Bir yer değiştirme oldu. Şu an bu deniz kestanelerinin olduğu yerler tamamen istiridye ve midyelerle doldu" diye konuştu.

