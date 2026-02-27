Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Su Taşkını Nedeniyle Kapanan Antalya-Konya Arasındaki Yola İlişkin Açıklama

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir Yolu'nun etkili olan yağışlar sonucu oluşan su taşkını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapandığını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü,(KGM) Antalya ile Konya arasındaki Antalya-Derebucak-Beyşehir Yolu'nun, son günlerde bölgede etkili olan olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapandığını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir Yolu, bölgede son günlerde etkili olan olağanüstü yağışlar sonucu oluşan su taşkını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve teknik incelemeler doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

Söz konusu yol güzergahı, yer yer polye adı verilen düzlüklerden geçmektedir. Polyeler, bünyelerinde bulunan düdenler ve karstik boşluklar aracılığıyla tabanında biriken suları yeraltından denize kadar ileten arazi yapısına sahiptir.Son günlerde yaşanan yağış miktarı, iklim değişikliklerine bağlı olarak son 70 yılın şubat ayları içinde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bölgedeki arazi, kısa sürede düşen aşırı yağış miktarı nedeniyle suya doygun hale gelmiş, polyelerin doğal drenaj sistemleri olan düdenler ve karstik boşluklar, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşılaşmış, neticesinde Sobuca ve Eynif polyelerinde su birikimleri oluşmuştur.

Bu durum yalnızca yol güzergahında değil, çevredeki yerleşim alanlarında da taşkınlara sebep olmuş, güvenli bir bölge olduğu için 1900'lü yılların başından itibaren mezarlık olarak tercih edilen alanlar dahi sular altında kalmıştır. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Antalya-Derebucak-Beyşehir Yolu herhangi bir göl sahası içinden geçmemektedir. Projelendirme sürecinde, resmi kullanımda olan 1/25.000'lik haritalar esas alınmış, bölgedeki göl sahaları titizlikle değerlendirilmiş ve güzergah bu sahaların dışında kalacak şekilde belirlenmiştir.

Ekiplerimiz, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, ilgili kesimlerde kalıcı çözüm oluşturulmasına dair alternatifleri değerlendirmektedir. Diğer taraftan, arazideki su seviyesi günlük olarak takip edilmekte olup ilk etapta Eynif polyesi bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte kısa süre içerisinde trafik akışı sağlanacaktır."

Kaynak: ANKA