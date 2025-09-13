Haberler

Antalya-Konya Kara Yolunda Trafik Kesintisi

Antalya ile Konya arasındaki kara yolu, genişletme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerince bölgede yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda yolda araç geçişi saat 11.00'de durduruldu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

Yolun saat 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
