Antalya Kepez'te bir evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sobanın devrilmesi sonucu çıktı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altınova Mahallesi Yüce Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.