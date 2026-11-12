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Antalya Kepez'de motosikletle otomobil çarpıştı, 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

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Antalya Kepez'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Talha Batın Tokdemir (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7203 Sokak ile 7205 Sokak kesişiminde meydana geldi. Talha Batın Tokdemir'in kullandığı 07 CMB 208 plakalı motosiklet, 7205 Sokak üzerinden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Tokdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tokdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tokdemir'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Tokdemir'in, ikindi namazının ardından Varsak Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR - Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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