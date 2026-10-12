Antalya Kemer açıklarında teknede rahatsızlanan 1 kişiyi Sahil Güvenlik tahliye etti

Antalya Kemer açıklarında teknede rahatsızlanan 1 kişiyi Sahil Güvenlik tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan 1 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik açıklamasına göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen bot ekibi kişiye müdahale etti.
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarındaki teknede rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemer açıklarında özel teknede 1 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA