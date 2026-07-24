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Antalya İŞKUR'dan tercih döneminde DABİS rehberliği

Antalya İŞKUR'dan tercih döneminde DABİS rehberliği
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Antalya İŞKUR, Danışma Bilgi Sistemi (DABİS) ile lise ve üniversite tercih döneminde öğrenci ve velilere profesyonel rehberlik sunmak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme yapıyor.

Antalya İşkur, Danışma Bilgi Sistemi (DABİS) ile lise ve üniversite tercih döneminde öğrenci ve velilere profesyonel rehberlik sunmak amacıyla tanıtım ve bilgilendirme yapıyor.

Antalya İşkur'dan yapılan açıklamaya göre, İŞKUR geleceği şekillendirecek gençlerin en kritik dönemeçlerinden biri olan lise ve üniversite tercih süreçlerine destek veriyor.

Öğrencilere destek olmak için kentte ortaokul, lise ve alışveriş merkezlerinde DABİS stantları kurdu.

İŞKUR ekipleri bu hafta Migros AVM, Mark Antalya, Özdilek, Mall of Antalya ve Deepo Outlet Center alışveriş merkezleri ile çeşitli ortaokul ve liselerde gençlerle buluşuyor.

İŞKUR Mobil uygulamasıyla da entegre edilen bu yeni nesil karar destek sistemi ile gençlerin geleceklerini şansa bırakmadan, doğru tercihler yapmalarını hedefleniyor.

?DABİS'ten lise, üniversite ve yükseköğrenim gören üniversite öğrencileri ve mezunlar faydalanabiliyor

Öte yandan program hakkında ayrıntılı bilgi için https://dabis.iskur.gov.tr/ adresi ziyaret edebilir.???????

Kaynak: AA
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