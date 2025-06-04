Antalya İl Sağlık Müdürü'nden Kurban Bayramı Mesajı

Antalya İl Sağlık Müdürü'nden Kurban Bayramı Mesajı
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Prof. Dr. Behzat Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberlik vurgusu yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, kurban kesimi sırasında hijyen ve gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların toplumsal dayanışmanın güçlendiği, kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı zamanlar olduğunu vurgulayan Özkan, "Özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız, bayramlarda da büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek milletimizin sağlığı için gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban kesimi ve dağıtımı sırasında çevre temizliği, kişisel hijyen ve gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir bayram hepimizin elindedir. Kurban kesiminin, dini kurallara uygun şekilde ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmesi, zoonotik hastalıkların yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Tüberküloz, bruselloz, şarbon, kuduz, kist hidatik gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların önlenmesi için dikkatli olunmalı, kesim işlemleri serin ve hijyenik ortamlarda yapılmalıdır."

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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