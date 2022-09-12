Antalya haberi... Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katıldığı törenle Kepez'de yapılacak Aile Sağlığı Merkezinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sütçüler Mahallesi'nde 250 metrekare alanda yapılacak merkez için düzenlenen törene, Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Bayen Taşımacılık adına Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, Antalyalı hayırseverlerin eğitimden sağlığa birçok konuda destek verdiğini belirterek, turizm kenti Antalya'nın hayırseverde de öncü şehir olduğunu ifade etti.

Hayırseverlerin eğitimden sağlığa birçok noktada verdikleri desteklerle şehre değer katmaya devam ettiğine dikkati çeken Yazıcı, merkezin hayırlı olmasını temenni.

Törende, Vali Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, iş insanları Bayen ve Kaya ile Başkan Tütüncü protokolü imzaladı.

Aile Sağlığı Merkezinin inşaatının 10 ayda bitirilmesi hedefleniyor.