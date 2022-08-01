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Antalya haber... Antalya'da kayıp İngiliz turist aranıyor

Antalya haber... Antalya'da kayıp İngiliz turist aranıyor

Antalya haber... ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen İngiliz turist Ron Plunkett (83), Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kayboldu.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen İngiliz turist Ron Plunkett (83), Side Antik Kenti'ni gezdiği sırada kayboldu. Eşi ile kızının ihbarıyla harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, İngiliz turisti her yerde arıyor.

Tatil için geldiği Manavgat'ın Çenger mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle kalan Ron Plunkett, dün Side Antik Kenti'ne gezmeye gitti. Gezi sırasında tuvalete giren Plunkett dışarı çıkmayınca eşi, damadı ve kızı, içeriyi kontrol etti. Plunkett'in içeride olmadığı anlayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plunkett'in, Kumköy'e kadar turizm yolundan yürüdüğü ardından D-400 yoluna çıktığı belirlendi. Ekipler ayrıca Serik, Alanya ve Antalya'da polis ile jandarmaya da haber verdi. İngiliz turisti arama çalışmaları sürdürülüyor.

TORUNU SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan Ron Plunkett'in İngiltere'deki torunu Olivia Plunkett, sosyal medyadan yardım çağrısı yaparak "Büyükbabam en son dün akşam 06: 00'da Kumköy'de görüldü, Side'den oldukça uzaklaştı. Babam bugün sabah 04: 00'ten beri plajları araştırıyor. Jandarma ekipleri de arıyor, güvenlik kameralarından gittiği yerleri takip ediyor ve ona ulaşmasını umuyorum. Yaşlı olduğu için hepimiz çok endişeleniyoruz. Bu onun için çok alışılmadık bir durum. Lütfen büyükbabamızın evine sağ salim kavuşmasına yardımcı olun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

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