Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya gündem: Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı

Antalya gündem: Antalya'da 2 otobüsün karıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Okurcalar Manavgat Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title