Antalya gündem: Alanya'da tura çıkan lüks yat yandı Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi. Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi. Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Kurt Antalya Alanya Güncel Haberler

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