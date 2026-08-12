Leylekler Göç Yolunda Serik'te Mola Verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tarlaya inen göç yolculuğundaki leylek sürüsü bir süre dinlenip, beslendikten sonra ayrıldı.

Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki tarlada leylek sürüsü görüldü. Afrika'ya göç yolculuğu dönemindeki leylekler mola verdikleri tarlada bir süre dinlenip, beslendikten sonra yeniden havalandı. Mahalle sakinlerinden Erdinç Yıldırım, leyleklerin her yıl göç döneminde bölgede görüldüğünü belirterek, "Saat 06.30 sıralarında leyleklerin toplu halde tarlaya indiğini gördüm. Bir süre burada beslendi ve dinlendiler. Ardından hep birlikte havalanıp yollarına devam ettiler. Herhalde Afrika'ya göç ediyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı