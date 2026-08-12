Haberler

Leylekler Göç Yolunda Serik'te Mola Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tarlaya inen göç yolculuğundaki leylek sürüsü bir süre dinlenip, beslendikten sonra ayrıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki tarlaya inen göç yolculuğundaki leylek sürüsü bir süre dinlenip, beslendikten sonra ayrıldı.

Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki tarlada leylek sürüsü görüldü. Afrika'ya göç yolculuğu dönemindeki leylekler mola verdikleri tarlada bir süre dinlenip, beslendikten sonra yeniden havalandı. Mahalle sakinlerinden Erdinç Yıldırım, leyleklerin her yıl göç döneminde bölgede görüldüğünü belirterek, "Saat 06.30 sıralarında leyleklerin toplu halde tarlaya indiğini gördüm. Bir süre burada beslendi ve dinlendiler. Ardından hep birlikte havalanıp yollarına devam ettiler. Herhalde Afrika'ya göç ediyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı

'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini bu sözlerle açıkladı
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda

Engelli emekliler bunu bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda
Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirdiği pitbull dehşet saçtı: Polisi aramayın!

Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur