Antalya Gazipaşa'da Orman Yangını Söndürüldü
Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen hava ve kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel