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Antalya Gazipaşa'da dün otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Macar Mahallesi D-400 Karayolu'nda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; otomobil takla atıp ters durdu, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Macar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Yener Y. idaresindeki 07 AZS 03 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen Onur S. İdaresindeki 07 NU 232 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atıp ters durdu. Otomobilde bulunan Onur S., Yunus K. ile Erdem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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