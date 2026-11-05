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Antalya Gazipaşa'da araç takla attı, 1'i ağır 2 yaralı; ağır yaralı Alanya'ya sevk edildi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Alanya'dan gelen otomobil, beton bariyere çarpıp takla atarak ters durdu; kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan yolcu, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde beton bariyere çarpan otomobil takla attı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi D-400 karayolu Harçbel mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönünde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıkıp yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atıp sürüklerek ters durdu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü E.Ç. yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Ö., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ağır yaralanan İ.Ö., kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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