Haberler

Antalya-Fethiye kara yolunda su baskını nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Antalya-Fethiye kara yolunda su baskını nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya-Fethiye kara yolunda su baskını nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya- Fethiye kara yolunda su baskını nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kara yolundaki Eşen 1 Baraj Göleti'nde kuvvetli yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

Kara yolunun bir noktasında suyun yola taşması üzerine bölgeye Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı noktada, Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce yol kenarındaki çelik bariyer kaldırıldı ve yol genişletildi.

Ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı kara yolunda, çalışmanın tamamlanmasının ardından çift yönden ulaşım yapılabilecek.

Öte yandan bölgede, güvenlik amacıyla Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri nöbet tutuyor.

Kaynak: AA " / " + Ali Rıza Akkır -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı