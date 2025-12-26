Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik "Yolsuzluk" soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediyeye yapılan operasyonlarda, "Kamu zararına neden olmak" ile suçlanan 10 belediye personeli gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Soruşturmanın Döşemealtı Belediyesinde 2014-2019 yılları arasında başkanlık görevi yürüten Turgay Genç dönemine ilişkin bir soruşturma olduğu öğrenildi.

Genç, son yerel seçimlerde aday gösterilmemişti. Öte yandan, yeni başkan Menderes Dal, eski CHP'li belediye başkanı Genç'ten kalan borçları belediye binasına asarak gündem olmuştu.

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAMI HACZEDİLMİŞTİ

Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedilmişti. Dal'ın haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği fotoğraf gündeme gelmişti.