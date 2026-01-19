Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 5 bin 432 öğrenciye çevre eğitimi

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda çocuklara yönelik çevre bilinci ve doğa farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim ve etkinlikler yıl boyu devam ediyor. Parkta görev yapan Hakan Savurdan, yürütülen çalışmalarla çocukların doğayla bağ kurmalarının hedeflendiğini, 2025 yılı boyunca 20 etkinlik, 109 eğitim programı ile 5 bin 432 öğrenciye ulaştıklarını kaydetti.

Doğal Yaşam Parkı görevlisi Hakan Savurdan, yaklaşık 1500 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen eğitim ve etkinliklerle çocuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Savurdan, "Okullarla iş birliği yaparak yıl boyunca çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenliyoruz. Tavşan, kuzu ve oğlak gibi hayvanlarla kontrollü etkileşim sağlanarak çocukların doğayla bağ kurmaları ve hayvanlara yönelik farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

2025'TE 5 BİN 432 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Savurdan, "2025 yılı içerisinde 109 eğitim programı gerçekleştirdik ve bu çalışmalarla 5 bin 432 öğrenciye ulaştık. Aynı dönemde 20 farklı etkinlik düzenledik. 2026 yılında da eğitim ve etkinlik çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

ANAOKULUNDAN LİSEYE EĞİTİM

Eğitim programlarının anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik hazırlandığını aktaran Savurdan, programlar kapsamında hayvan türleri, doğal yaşam alanları, çevre bilinci, geri dönüşüm ve doğanın korunması gibi konularda bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE GELİYOR

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiğini ifade eden Savurdan, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri parkımıza gelerek hayvanların davranışları, gelişim süreçleri ve bakımları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buluyor" dedi. Eğitim ve etkinliklere katılmak isteyen okulların park yönetimiyle iletişime geçerek randevu alabileceklerini belirten Savurdan, "Doğayı korumayı ve hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmenin, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.