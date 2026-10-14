Antalya Demre'de okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen kurtarıldı

OKULDA MAHSUR KALAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Antalya'da yağışın en çok etkili olduğu Demre ilçesinin Çevreli Mahallesi'nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile bir serada mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağanak uyarısına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Çalışmalar kapsamında 1901 personel, 624 araç, 248 iş makinesi, 5 bot, 187 motopomp ve 74 dalgıç pompa görev yapmaktadır. Demre ilçemizin Çevreli Mahallesi'nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrencimiz ve 7 öğretmenimiz ile bir serada mahsur kalan 2 vatandaşımız, ekiplerimizin müdahalesiyle güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tahliye edilenlerin sağlık durumları iyidir. Kaş-Demre Devlet Yolu'nun (400-07 K.K. Nolu) 14. kilometresinde bulunan Demre ilçesi Yavu Mahallesi geçişinde meydana gelen taşkın nedeniyle aksayan ulaşım, su seviyesinin düşmesi ve ekiplerimizin müdahalesiyle saat 20.30 itibarıyla her iki yönde de yeniden normale dönmüş ve trafik akışı çift yönlü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı