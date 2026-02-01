Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden ikisinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerin ise önümüzdeki günlerde teslim edileceği belirtildi.
CENAZELER TESLİM ALINMAYA BAŞLADI
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Pervin Önal (22) ile Aslı Çevik'in (47) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesinin ise yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi. Diğer yandan Çevik, memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek.
