Haberler

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; 9 ölü, 25 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden ikisinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerin ise önümüzdeki günlerde teslim edileceği belirtildi.

CENAZELER TESLİM ALINMAYA BAŞLADI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişiden Pervin Önal (22) ile Aslı Çevik'in (47) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın cenazesinin ise yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi. Diğer yandan Çevik, memleketi Eskişehir'de toprağa verilecek.

Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest