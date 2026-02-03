Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Erdi Demirsoy'un cenazesi Bilecik'te defnedildi

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un (35) cenazesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Demirsoy'un cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

Demirsoy'un cenazesi, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Demirsoy'un ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, Demirsoy'un otomobil satın almak için Antalya'ya yolculuk ettiği öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.