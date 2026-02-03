Haberler

Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Erdi Demirsoy'un cenazesi Bilecik'te defnedildi

Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Erdi Demirsoy'un cenazesi Bilecik'te defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden Erdi Demirsoy'un cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi. Törene çok sayıda vatandaş ve yetkililer katıldı.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Erdi Demirsoy'un (35) cenazesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Demirsoy'un cenazesi, memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

Demirsoy'un cenazesi, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Demirsoy'un ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, Demirsoy'un otomobil satın almak için Antalya'ya yolculuk ettiği öğrenildi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, 1 Şubat'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu

Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti