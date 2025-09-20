Haberler

Antalya'daki Orman Yangınlarında Can Kaybı Yok

Güncelleme:
Alanya'da yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alanya Kaymakamı Öztürk, can kaybı yaşanmadığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

'CAN KAYBIMIZ YOK, BU EN BÜYÜK TESELLİMİZ'

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki orman yangınlarıyla mücadele sürdürülüyor. Bölgedeki alevlere yüzlerce personel, onlarca kara aracı ve hava unsurlarıyla aralıksız müdahale ediliyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aliefendi, İspatlı ve Kargıcak mahallelerimizdeki yangınlar söndürüldü, Kargıcak'ta soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre 3 evimiz ve 1 aracımız zarar gördü. Yaylakonak ve Şıhlar'da yangın halen devam ediyor. 800'e yakın personel, 200'ün üzerinde kara aracı, 11 hava aracı ile müdahale ettik. Ayrıca emniyet ve jandarmamızın 4 TOMA'sı aktif olarak yangın söndürme çalışmalarında görev yaptı. Can kaybımız yok, bu en büyük tesellimizdir" dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise Öztürk, "Savcılık incelemesi sürüyor. Sonuçlandığında sebepler netleşecek" diye konuştu.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/Erkan UYSAL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
