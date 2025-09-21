Antalya'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE YAPILIYOR

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopterin yanı sıra, karadan Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Deniztepesi Mahallesi Muhtarı İbrahim Ersöz, "Saat 14.30 sıralarında bir vatandaşımız 'Yangın var' diye aradı. Aracıma binerek olay yerine geldim. İtfaiyeye haber verdik. Söndürmek için mücadele veriyoruz. Burası Deniztepesi kısık mevki olarak geçiyor. Yangının yol kenarında çıktığı söyleniyor" dedi.