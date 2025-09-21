Haberler

Antalya'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE YAPILIYOR

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopterin yanı sıra, karadan Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Deniztepesi Mahallesi Muhtarı İbrahim Ersöz, "Saat 14.30 sıralarında bir vatandaşımız 'Yangın var' diye aradı. Aracıma binerek olay yerine geldim. İtfaiyeye haber verdik. Söndürmek için mücadele veriyoruz. Burası Deniztepesi kısık mevki olarak geçiyor. Yangının yol kenarında çıktığı söyleniyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor

Stada geldi, oyunu kullandı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.