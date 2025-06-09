Antalya'daki Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Antalya'daki Motosiklet Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Antalya'da meydana gelen motosiklet ve otomobil kazasında, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Aden Nisa Bağcı ile bir arkadaşı hayatını kaybetti. Bağcı'nın cenazesi, memleketi Bingöl'de defnedildi.

Antalya'da iki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden üniversite öğrencisi Aden Nisa Bağcı (21), memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde dün, sol şeride geçmeye çalışan otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden Aden Nisa Bağcı'nın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Bağcı'nın cenazesi Solhan ilçesindeki İmam Gazali Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Bağcı'nın cenazesi, gözyaşları içinde Yenimahalle'deki mezarlığa defnedildi.

Bağcı'nın Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Dün, Antalya-Kemer kara yolundaki tünel girişinde sol şeride geçmeye çalışan otomobil ile iki motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletlerden birinde bulunan M.K. (20) ile Aden Nisa Bağcı hayatını kaybetmiş, diğer motosikletteki M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobildeki S.A. (33) ve S.A. (23) yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin bilgi ve görüntüleri paylaşarak, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilemişti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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