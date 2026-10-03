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Antalya'daki COP31 öncesi Pre-COP31, 5-8 Ekim'de Fiji ve Tuvalu'da yapılacak

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Antalya'daki COP31 öncesi Pre-COP31, 5-8 Ekim'de Fiji ve Tuvalu'da yapılacak
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Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 öncesi resmi Pre-COP31 toplantısı, 5-8 Ekim'de Fiji ve Tuvalu'da yapılacak. Toplantının, Antalya müzakerelerine siyasi ivme kazandırması ve Pasifik ülkelerinin iklim krizine ilişkin önceliklerini gündeme taşıması hedefleniyor.

(ANKA RA ) - Antalya'da kasım ayında düzenlenecek COP31 öncesinde iklim diplomasisinin önemli duraklarından biri Pasifik olacak. Fiji, Tuvalu ve Avustralya ortaklığında 5-8 Ekim'de düzenlenecek Pre-COP31, küresel iklim karar vericilerini bir araya getirerek Antalya'daki müzakerelere zemin hazırlayacak.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesindeki resmi Pre-COP31 toplantısı, 5-8 Ekim tarihlerinde Fiji ve Tuvalu'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) göre toplantının, Antalya'daki müzakereler öncesinde siyasi ivme oluşturması ve Pasifik ülkelerinin iklim krizine ilişkin önceliklerini küresel gündeme taşıması hedefleniyor.

Fiji'de resmi Pre-COP31 bakanlar toplantısı düzenlenmesi planlanırken lider düzeyindeki toplantıların Fiji ve Tuvalu'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, toplantının Pasifik ülkelerinin karşı karşıya olduğu iklim kaynaklı sorunların yanı sıra bölgede geliştirilen çözümlere yatırım sağlanmasına da odaklanacağını bildirdi.

Tuvalu İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maina Vakafua Talia da Tuvalu'daki liderler buluşmasının sonuçlarının COP31'deki hedef ve taahhütlere doğrudan katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde COP31Zirvesi 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya EXPO Center'da düzenlenecek.

Kaynak: ANKA
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