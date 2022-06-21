Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
AA - Talip Demirci - Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın başladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın başladı.
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.
AA / Talip Demirci - Güncel