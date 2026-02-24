Haberler

Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. 45 yaşındaki Saliha T.'ye ait olduğu belirlenen cesetle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Saliha T'ye (45) ait olduğunun tespit edildiği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Yunus Uğur
