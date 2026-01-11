Haberler

Antalya'da sis ve kuvvetli rüzgar

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan yoğun sis ve saatte 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, görüş mesafesini sıfıra düşürdü ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı. Meteoroloji uyarılarının ardından, rüzgarın zaman zaman 55-58 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

ANTALYA'da etkili olan yoğun sis ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yüksek nemle birlikte kent genelinde yoğun sis oluşurken, özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, gün içinde sıcaklığın 10-16 derece arasında seyretmesi, saatte ortalama 30 ila 40 kilometre hızla esen rüzgarın zaman zaman 55–58 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar özellikle denizde etkisini artırırken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Ağaçlar rüzgarın etkisiyle yan yatarken, sokak hayvanları güvenli alanlara sığındı.

