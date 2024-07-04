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Antalya'da Yılkı Atları Beydağları Eteklerinde Görüntülendi

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Antalya'nın Beydağları eteklerinde sürüler halinde dolaşan yılkı atları, İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde bulunan Eynif Ovası'nda doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yıllardır bölgede yaşayan ve popülasyonu her geçen yıl artan yılkı atları, belgesellere konu olmasının yanı sıra doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Gün doğumunda dronla çekilen görüntülerde, yılkı atlarının çayırlarda ve ormanın içinde koşturması izlenebiliyor.

Antalya'nın Beydağları eteklerinde sürüler halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle öne çıkan Eynif Ovası, yıllardır yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede besicilerin büyükbaş hayvanlarıyla otlayan yılkı atlarının popülasyonu her geçen yıl artıyor.

Belgesellere konu olan yılkı atları, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Gün doğumunda, büyükbaş hayvanlarla otlayan yılkı atlarının çayırlarda ve ormanın içinde koşturması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Ormana İbradı Yaşam Güncel Haberler

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