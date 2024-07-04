Antalya'da Yılkı Atları Beydağları Eteklerinde Görüntülendi

Antalya'nın Beydağları eteklerinde sürüler halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle öne çıkan Eynif Ovası, yıllardır yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede besicilerin büyükbaş hayvanlarıyla otlayan yılkı atlarının popülasyonu her geçen yıl artıyor.

Belgesellere konu olan yılkı atları, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Gün doğumunda, büyükbaş hayvanlarla otlayan yılkı atlarının çayırlarda ve ormanın içinde koşturması dronla görüntülendi.