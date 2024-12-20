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Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkusu

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Antalya'da düzenlenen Yılbaşı Festivali, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi ile Dokumapark'ta büyük ilgiyle karşılandı. Festivale katılanlar, çeşitli hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin sergilendiği etkinliklerde yapay kar yağışının keyfini çıkardı.

Antalya'da "Yılbaşı Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi ile Dokumapark'ta ışıklarla süslenerek düzenlenen etkinliklere kent sakinleri ilgi gösterdi.

Festivalde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, yöresel ürünler ve yılbaşına özel birçok ürün sergilendi.

Çocuklar, yapay kar yağışı ve kar küresiyle eğlenirken aileleri de konserin keyfini çıkardı.

Festival, 29 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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