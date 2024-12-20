Antalya'da Yılbaşı Festivali Coşkusu

Antalya'da "Yılbaşı Festivali" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi ile Dokumapark'ta ışıklarla süslenerek düzenlenen etkinliklere kent sakinleri ilgi gösterdi.

Festivalde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, yöresel ürünler ve yılbaşına özel birçok ürün sergilendi.

Çocuklar, yapay kar yağışı ve kar küresiyle eğlenirken aileleri de konserin keyfini çıkardı.

Festival, 29 Aralık'ta sona erecek.