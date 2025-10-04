Haberler

Antalya'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu kimliği belirlenemeyen bir yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANTALYA'da, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen kimliği belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep D.'nin kullandığı 07 AGV 846 plakalı otomobil, iddiaya göre bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savrularak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, üzerinde kimliği bulunmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Recep D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Savcılığın da olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Çevredekilerden bazıları, yayanın olay öncesinde refüjde dolaştığını ve bir anda yola atladığını ileri sürdü. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
