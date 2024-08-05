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Antalya'da yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan yaralı dağ keçisi, Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. Keçinin durumu iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çalış Tepesi bölgesindeki bir otelin bahçesinde çalışanlar tarafından yaralı halde bir dağ keçisi bulundu.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen keçi, tedaviye alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, dağ keçisinin boyun kısmında ödem tespit ettiklerini ve buna göre tedavi uyguladıklarını belirtti.

Keçinin durumunun iyi olduğunu aktaran Uzun, keçiyi tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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