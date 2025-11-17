Antalya'da Yaralı Caretta Caretta Kurtarıldı

ANTALYA'nın Lara sahilinde nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası türü caretta caretta, deniz tabanında balık ağlarına takılı halde bulundu. Kurtarılan yaralı deniz kaplumbağası, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya DKMP Şube Müdürlüğü'ne, Muratpaşa ilçesi Lara Polisevi yakınlarında deniz tabanında caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasının, balık ağlarına takılı halde görüldüğü ihbarı geldi. İhbarla harekete geçen Antalya DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kaplumbağasının deniz tabanında olması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıç ekiplerinden yardım istedi. Deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından ağlardan kurtarılan caretta caretta, karaya çıkartıldı.

MANAVGAT'A GÖNDERİLDİ

Daha sonra yüzgecinde 1 adet olta iğnesi olduğu görüldü. Caretta caretta, iğnenin çıkarılması cerrahi müdahale gerektirdiğinden Manavgat'taki DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi görevlilerine teslim edildi. DKMP Antalya Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaralı deniz kaplumbağasının tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar yaşam alanı olan Akdeniz'e bırakılacağı belirtildi.