Antalya'da Yapay Resif Projesi Hayata Geçiyor

Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle deniz ekosistemini korumak ve balık popülasyonunu artırmak amacıyla 'Yapay Resif Projesi' hayata geçiriliyor. Proje ile deniz altına yerleştirilecek yapay resiflerin, zamanla deniz yaşamını desteklemesi bekleniyor.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi işbirliğinde deniz ekosistemini korumak ve yerel balık popülasyonunu artırmak amacıyla "Yapay Resif Projesi" hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy'un başkanlığında gerçekleştirilen Çevre Kurulu Toplantısı'nda, projenin detayları değerlendirildi.

Atasoy, burada yaptığı konuşmada, proje ile amaçlarının deniz ekosistemini güçlendirmek, balık popülasyonunu artırmak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Proje kapsamında gerekli tüm bilimsel ve teknik dokümanları tamamladıklarını anlatan Atasoy, "Projemizde inovasyon, çevre teknolojileri ve yapay zeka gibi unsurlardan yararlanıyoruz. Bu yönüyle çalışmamızın hem Türkiye'de hem de dünyada fark yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven de proje kapsamında ilk yapay resif alanı olarak Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgenin açıklarının seçildiğini bildirdi.

Çalışmanın önemli olduğunu ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin hem tatlı su girdisine sahip olması hem de Antalya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile sürekli izlenebilmesi dolayısıyla stratejik bir konumu bulunuyor. Proje ile deniz altına yerleştirilecek yapay resiflerin, zamanla mikroorganizmalar ve bitkisel canlılarla kaplanarak balık popülasyonlarını destekleyeceği öngörülüyor."

Toplantıda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de proje hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
