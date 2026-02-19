Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında Hasibe Büyükdemir hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası Büyükdemir'in geride bıraktığı fotoğraflar yürekleri dağladı.
GERİDE EŞİ VE OĞLU İLE I KALDI
Antalya'nın Serik ilçesinde Hasibe Büyükdemir'in hayatını kaybettiği yangın sırasında eşi Şevket Büyükdemir'in yaklaşık 300 metre uzaktaki zeytin bahçesinde olduğu, dumanı fark edip, oğlu İsa Büyükdemir'e telefonla haber verdiği, eve giden baba ve oğlunun dumandan içeri giremediği, ekipler gelene kadar kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalıştığı, daha sonra gelen itfaiyenin çalışmasını gözyaşları ile takip ettiği öğrenildi. Hasibe Büyükdemir'in cenazesi Gebiz Mahallesi'nde toprağa verilirken, geride eşi ve oğlu ile çektirdiği fotoğrafı kaldı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.