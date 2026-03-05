Haberler

Antalya'da korkuluklara sıkışan yaban keçisi kurtarıldı

Güncelleme:
Akseki ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, evin korkuluklarına sıkışan yaban keçisini kurtardı. Keçi, görevli ekip tarafından dikkatlice kurtarılırken, yaban keçileri nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için özel bir hassasiyet gösterildi.

Vakıf görevlileri, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ettikleri sırada bir evin korkuluklarına yaban keçisinin sıkıştığını fark etti.

Görevliler, evin korkuluklarındaki demirleri gevşeterek yaban keçisini bulunduğu yerden kurtardı.

Yaban keçisi, bir süre sonra uzaklaşarak dağlık alana gitti.

Hayvanın kurtarılması ve bölgede dolaşan bir grup yaban keçisi görevlilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vakıf üyelerinden Enes Büyükdede, AA muhabirine, yoldan geçerken çevrede yaban keçisi sürüsünü gördüklerini söyledi.

Dikkatli baktıklarında bir evin korkuluklarına yaban keçisinin sıkıştığını fark ettiklerini belirten Büyükdede, "Yanına giderek arkadaşlarımızla el gücüyle sıkıştığı yerden kurtardık. Yaban keçileri nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan türler arasında yer alıyor. Bu nedenle kurtarırken daha hassas davrandık." dedi.

Büyükdede, ayrıca vakıf olarak kış aylarında yaban hayvanlarına zaman zaman yem bıraktıklarını kaydetti.

