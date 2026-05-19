AVM'de 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı

Güngören'deki bir AVM'de giyim mağazasında alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K.'nin içinde 2 bin 100 dolar ve 9 bin lira bulunan çantası, çarşaf giyerek yüzünü gizleyen bir kadın tarafından çalındı. Polis, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği S.K.'yı Bakırköy'de gözaltına aldı. 48 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'deki AVM'de 6 Nisan'da meydana gelen olayda mağazada alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K., içinde 2 bin 100 dolar ve 9 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde, çarşaf giyerek yüzünü gizleyen bir kadının mağaza içinde müşteri gibi dolaştığı, ardından M.K.'nin askıya bıraktığı çantayı alarak hızla uzaklaştığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. S.K., Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Daha önceden 48 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
