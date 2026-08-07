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Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 6 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Operasyon kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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