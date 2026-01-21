Haberler

Antalya'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 6 bin 56 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Döşemealtı'da 2 şüpheliye ait evlerde yapılan aramalarda 6 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manavgat'ta ise M.Z'nin aracında, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 250 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı

Herkes bu adamı konuşuyor! Dünya devini tek başına yıktı
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp 'otopark bariyeri' oldu

Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp "otopark bariyeri" oldu
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti