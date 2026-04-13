Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 425 bin sentetik hap ele geçirildi, 5 tutuklu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da 'zehir tacirleri'ne yönelik Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda 425 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik saha araştırmaları ve analizler gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenirken, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Operasyon kapsamında 1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda; 425 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 1'i doktor 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı kişilere sattıkları ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

